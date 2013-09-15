‘MHP seçimde tek yumruk olacak’

MHP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Ali Dim’in Demirtaş Rüya Tepe Restoran’da tüm teşkilat üyeleri ve diğer aday adaylarını buluşturan kahvaltı programında konuşan MHP İlçe Başkanı Cafer Uyar, “Bugün burada da görüldüğü üzere partimiz Alanya’da seçime tek yumruk halinde girecek ve seçimi kazanacaktır” mesajı verdi.



- Alper KUTAY



MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, dün sabah MHP İlçe Teşkilatı’nı, Kadın Kolları’nı, diğer aday adaylarını ve MHP’li belde belediye başkanlarını kahvaltıda buluşturdu. Demirtaş beldesindeki Rüya Tepe Restoran’da gerçekleştirilen etkinlikte Mehmet Ali Dim ve eşi Berna Dim, konukları kapıda karşıladı. Kahvaltı programına; MHP İlçe Başkanı Cafer Uyar ve eşi, Kadın Kolları Başkanı Necla Yıldırım, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Sünbül, eski Antalya Milletvekili ve aday adayı Hayri Doğan, Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, Kestel Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İncekum Belediye Başkanı Fahri Baysal, Cikcilli Belediye Başkanı Kerim Ertekin, Güzelbağ Belediye Başkanı Mehmet Kula, Demirtaş Belediye Başkanı Mustafa Aras, Alanya Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Zavlak ve eşi Hacı Mevlüt Zavlak ile çok sayıda partili ve aileleri katıldı.

‘EN İDDİALI VE FAVORİ PARTİ MHP’

Katılımcılar, güneşli bir Pazar sabahında hem bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar hem de bir günlüğüne siyasetten uzak bir buluşma gerçekleştirdiler. Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Mehmet Ali Dim, “Teşkilatımızın değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanlarımız, belediye başkan aday adaylarımız, çok değerli eşleri ve çocukları ile kahvaltı programı için bugün buradayız. Bu birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması ve devamı anlamında bu tip organizasyonları çok önemsiyoruz. Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde Alanya’da ve Türkiye genelinde en iddialı partilerden birisidir. Bu kahvaltıya olan yüksek katılım da bu birlik ve beraberliğin, iddialı ve favori olmanın bir göstergesidir. Bu bakımdan buraya katılan parti yöneticilerimize, arkadaşlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. MHP İlçe Başkanı Cafer Uyar da partilileri kaynaştırıcı bir atmosferde yapılan etkinliğin ev sahibi olan Mehmet Ali Dim’e teşekkür etti.

