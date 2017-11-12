MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

MHP'NİN Meclis Başkanı adayı Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, olarak açıklandı.
AK PARTİ'NİN ADAYI MERAK EDİLİYOR
AK Parti'nin Meclis Başkanı adayının bugün ya da yarın açıklanacağı belirtiliyor. CHP ve HDP'nin adayları daha önce belirlenmişti. MHP'nin adayı da Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olarak açıklandı.
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