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MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

MHP'nin Meclis Başkanı adayı Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan oldu

MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

MHP'nin Meclis Başkanı adayı Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan oldu

12 Kasım 2017 Pazar 16:05
MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
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MHP'NİN Meclis Başkanı adayı Genel Başkan Yardımcısı  Celal Adan, olarak açıklandı.

AK PARTİ'NİN ADAYI MERAK EDİLİYOR

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayının bugün ya da yarın açıklanacağı belirtiliyor.  CHP ve  HDP'nin adayları daha önce belirlenmişti.  MHP'nin adayı da Genel Başkan Yardımcısı  Celal Adan olarak açıklandı.

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AK PartiCelal AdanMilliyetçi Hareket PartisiGüncel
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