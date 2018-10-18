‘MHP Meclis’e hızlı başladı’

MHP’nin TBMM’de gündeme getirdiği konuları paylaşan Türkdoğan, şu bilgileri verdi: “Elektrikte kayıp kaçak, TRT payı ve okuma bedelinin kaldırılmasını, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesini, uzman çavuşlara kadro verilmesini, çiftçilerin kullandığı elektrik, gübre, sulama, tohum, fide ve mazot gibi girdilerden KDV alınmamasını istiyoruz. Ayrıca bazı suçlarda ceza sürelerinin şartlı indirimi ile ilgili kanun teklifleri hazırlayarak MHP olarak TBMM Başkanlığı’na sunduk. Milliyetçi Hareket Partisi, halkın genel ekonomisini ilgilendiren ve zor zamanda ferahlatıcı adımlar atarak, çözümler sunarak, milletinin yanında durmaya ve sesi olmaya devam ediyor. Hamaset değil çözüm üreten bir anlayışla, siyaseti ahlaklı yapmayı amaçlayan bir politika ile milletin emrindeyiz. Gayret ülkücülerden, destek yüce Türk milletinden.”