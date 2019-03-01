MHP lideri Bahçeli’den sert açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez. Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli’den sert açıklamalar
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MHP Genel Başkanı, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Tarihin bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsü olduğunu belirten Bahçeli, “Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır. Tarih bütündür, parça parça anlatılamaz, anlamlandırılamaz. Bilhassa tarih yalancı şahit gösterilemez, gösterilse bile buna tarih denemez. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir” dedi.

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