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MHP lideri Bahçeli yine hastaneye gitti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam üzeri Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji bölümüne gitmesi heyecan yarattı. Ancak Bahçeli, kendisinden istenen ileri tetkiklerle ilgili işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı.

POLİTİKA 28.09.2019, 09:23
MHP lideri Bahçeli yine hastaneye gitti!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde Başkent Hastanesi’ne kaldırılması ve hastalığıyla ilgili değişik iddialar gündeme gelmişti. Kendi isteğiyle hastaneden ayrılan ve evinde istirahat eden Bahçeli’yi parti yöneticileri yalnız bırakmadı.

YENİDEN HASTANEDE

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin rahatsızlığının ‘ileri derecede üşütme’ olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine şunları söyledi;“Doktorların istediği bazı ileri tetkikler oluyor. Bunun için ara ara hastaneye gidiyor. Bugün de gittiği doğrudur ancak işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda evinde istirahat ediyor. Pazartesi günü parti genel merkezinde, salı günü de TBMM’de olacak.”

#mhp lideri #bahçeli #Hastane
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