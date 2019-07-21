MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil mecburiyettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşekkür ziyaretleri kapsamında Karaman'da konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Karaman 31 Mart'ta Türkçe bir duruş göstermiştir.
Karaman 31 Mart'ta mazluma ümit, zalime korku salmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin içine girdiği karanlık tünel ve türbülans için inşa edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil mecburiyettir. Kaderimize yön verme azmimizin kırılması amaçlanmaktadır.Kansız ve kazasız sistem değişikliğini başaran Türk milleti, emperyalist ülkelerin senaryolarını bozdu.
İlerledikçe arkamızdan çekiştiriyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar, Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar.Yaptırımlar bize vız gelecek, ABD'nin F-35 projesinden Türkiye çıkarması'yi, yeni başlangıca vesile olacaktır.