MHP'li Yurdakul'dan küskünlere çağrı

Haber: Alper KUTAY
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya'nın Kumluca ilçesinde partililerle bir araya geldi. Partililerden daha çok çalışmalarını isteyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, “Yerel seçimler genel seçimlerin göstergesi olacak. Yerel seçimlerde başarı gösterirsek genel seçimlere başarımız katlanarak gidecek. Çeşitli nedenlerle o rüzgara kapılmış, aklı çelinmiş kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz vardır. Bu süreç içerisinde hatasını anlayan, bu hatadan dönen, vatanının bölünmez bütünlüğünü savunan, davasının, liderinin yanında olan iyi niyetli kardeşlerimizi içimize tekrar alacağız. Onlara karşı herhangi bir kin tutmak, ayrı bir yere oturtmak bizim yapacağımız nokta değil. Bazen insanlar iyi niyetle bilmeden çeşitli yanılmalara varabilirler. Hatasını anlayıp geri dönen kardeşlerimize kapılarımızı açıp yardımcı olacağız. Ancak kendisini davasının üstünde gören, davasına ve liderine hakaretler yağdıran, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü önemsememiş olanların partimizde yeri yoktur” dedi.
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