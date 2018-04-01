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MHP'li Yurdakul'dan küskünlere çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partiden ayrılanlara çağrıda bulunarak, “Rüzgara kapılıp da sonradan hatasını anlayan kardeşlerimize kapılarımız açıktır” dedi

MHP'li Yurdakul'dan küskünlere çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partiden ayrılanlara çağrıda bulunarak, “Rüzgara kapılıp da sonradan hatasını anlayan kardeşlerimize kapılarımız açıktır” dedi

01 Nisan 2018 Pazar 23:12
MHP'li Yurdakul'dan küskünlere çağrı
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Haber: Alper KUTAY

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya'nın Kumluca ilçesinde partililerle bir araya geldi. Partililerden daha çok çalışmalarını isteyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, “Yerel seçimler genel seçimlerin göstergesi olacak. Yerel seçimlerde başarı gösterirsek genel seçimlere başarımız katlanarak gidecek. Çeşitli nedenlerle o rüzgara kapılmış, aklı çelinmiş kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz vardır. Bu süreç içerisinde hatasını anlayan, bu hatadan dönen, vatanının bölünmez bütünlüğünü savunan, davasının, liderinin yanında olan iyi niyetli kardeşlerimizi içimize tekrar alacağız. Onlara karşı herhangi bir kin tutmak, ayrı bir yere oturtmak bizim yapacağımız nokta değil. Bazen insanlar iyi niyetle bilmeden çeşitli yanılmalara varabilirler. Hatasını anlayıp geri dönen kardeşlerimize kapılarımızı açıp yardımcı olacağız. Ancak kendisini davasının üstünde gören, davasına ve liderine hakaretler yağdıran, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü önemsememiş olanların partimizde yeri yoktur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket Partisi
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