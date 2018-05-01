MHP'li Yıldız resmen aday adayı

Haber: Alper KUTAY

23. DÖNEM MHP Antalya Milletvekili olan Hüseyin Yıldız, 24 Haziran genel seçimlerinde Antalya bölgesinde MHP’nin en güçlü isimleri arasında yer alıyor. Yıldız, bugüne kadar aday olsun olmasın teşkilatın yanında yer alması ve tam destek vermesiyle tanınıyor. Hüseyin Yıldız, Adana İktisadi ve Ticari Bililer Akademisi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak meslek hayatına başladı. Alanya Tanıtma Vakfı kuruculuğu, Türk Ocağı Alanya Şubesi üyeliği, Alanyaspor Mali Asbaşkanlığı, Mali Müşavir Derneği kurucu üyeliği ve başkanlığı, Mali Müşavirler Odası Alanya İlçe Temsilciliği görevlerinde bulundu.