MHP'li vekilden, AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa

VAN'da polisin göstericilere müdahalesine "Bu vahşet kabul edilemez" diyerek tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi. Enginyurt, Yeneroğlu'nun PKK sevici olduğunu savunarak "Yazıklar olsun" dedi. Bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığının HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti.

YENEROĞLU: BU VAHŞET KABUL EDİLEMEZ

Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyum atamalarını protesto edenlere güç kullanan polis memurları hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.

ENGİNYURT: GÖREVDEN ALINMASI GEREKEN SENSİN

Cemal Enginyurt, Yeneroğlu'na Twitter'dan yanıt vererek şunları söyledi: " Polis, Van da izinsiz gösteri yapan HDPKK'lı gruba sert müdahale etmiş. AKP'li Mustafa Yeneroğlu, bu duruma vahşet diyerek, Van'daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istemiş. Mustafa! Görevden alınması, hatta AK Parti de saniye geçmeden yol verilmesi gereken sensin."

"PKK SEVİCİSİ MUSTAFA"

"AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istedi! PKK sevicisi Mustafa! 3 Vatan evladı, o dayak yemesine acıdığın tiplerin,dağdaki köpek arkadaşları tarafından şehit edildi. Hadi bakalım PKK için ne diyeceksin? Yazıklar olsun.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine yapılan Başkan Vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoglu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."