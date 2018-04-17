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MHP'li Türkdoğan esnafı dinlemeye devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Mustafa Türkdoğan'ın önderliğinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor

MHP'li Türkdoğan esnafı dinlemeye devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Mustafa Türkdoğan'ın önderliğinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor

17 Nisan 2018 Salı 23:49
MHP'li Türkdoğan esnafı dinlemeye devam ediyor
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Yasin ARAZ

HAFTALIK olağan ilçe yönetim kurulu toplantısının ardından 23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 25 Metreli Yol üzerindeki esnafları ziyaret eden Başkan Türkdoğan, esnaflara hem hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu, hem de yaklaşan yeni sezonun iyi geçmesi yönündeki temennilerini iletti. Esnaflara parti olarak izledikleri politika hakkında bilgiler veren Türkdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin bekası için kurulan Cumhur İttifakı büyük bir gerekliliktir" diye konuştu. Ziyaretler hakkında da konuşan Türkdoğan, "Vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri sahadayız ve milletimizin yanındayız. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde, seçimlere daima hazırız. Hakkın yolunda, milletin yanındayız" dedi.

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Milliyetçi Hareket PartisiMHPAlanya Ilçe TeşkilatıBaşkan Mustafa Türkdoğan
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