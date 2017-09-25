MHP'li Türkdoğan'dan Sarızeybek'e tepki

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP hakkında olumsuz açıklamalar yapan emekli albay Erdal Sarızeybek'i yaylım ateşine tuttu. Türkdoğan, şöyle konuştu: "Ulan sarızevzek. Seni oluşturulmaya çalışılan sahte depremlerin rasathane memuru mu atadılar? Senin dününü de biliriz. MHP'den sana ne densiz adam. 30 istifa olan yeri 500 diye abartıyorsun, eline ne geçiyor? MHP büyüyor, sizin zihniyetinizdeki FETÖ'cü, NATO'cu maşalardan arındıkça daha da büyüyecek, milletle kucaklaşacak."

