MHP'li Türkdoğan'dan Sarızeybek'e tepki

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP hakkında olumsuz açıklamalar yapan emekli albay Erdal Sarızeybek'i yaylım ateşine tuttu. Türkdoğan, şöyle konuştu: "Ulan sarızevzek. Seni oluşturulmaya çalışılan sahte depremlerin rasathane memuru mu atadılar? Senin dününü de biliriz. MHP'den sana ne densiz adam. 30 istifa olan yeri 500 diye abartıyorsun, eline ne geçiyor? MHP büyüyor, sizin zihniyetinizdeki FETÖ'cü, NATO'cu maşalardan arındıkça daha da büyüyecek, milletle kucaklaşacak."
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İyi Seyirler.
VAY TÜRKDOĞANA BAK SEN . AĞIR GEL TÜRKDOĞAN SENİN ZEVZEK DEDİĞİN BU ADAM BU VATAN İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ BİR ADAMDIR. SENİNDE GEÇMİŞİNİ İYİ BİLİRİZ YANİ.
Sayın başkan biraz ağır olunuz. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Bahçeli ile artık MHP'nin bir yere geleceği yok.Onun ve şürekalarının aslı görevi Ülkücülerin iktidara gelmesini engellemektir. MHP'yi bu duruma getirenlere yazıklar olsun. Diyorum kiDEVLETİN BAŞINA DEVLET GELECEK BEKLE BEKLE ÖMÜR BİTECEK.
1 Kasım rezaletinden sonra aslında beklerdik ki "Benden buraya kadar buyurun arkadaşlar kongreye" denilip kongreye gidilmeli idi. Ama zaman zaman olduğu gibi acaba esrarengiz telefonlar veya sarı zarflar mı geldi? İlk seçimde her şey görülecek yeterki gayri ahlaki yollara sapılmasın. Necip TÜRK MİLLETİ KENDİNE DÜŞEN TARİHİ GÖREVİNİ YAPACAK. sANDIKTA GÖRÜŞECEĞİZ
Yahu kardeşim senin siyasi birikiminde kalmamış ortada mhp diye parti varmı dŞün bir kere Bahçeli'yi öğle kara r ver bitirdiniz partiyi
Yakışmamış başkana ama ona bir tavsiyem mhp eriyor akp den mhp ye oy gelmez
MHP bu ülkenin en gereksiz partisi. Ne işe yarıyor bilen var mı? haliyle gereksiz partide görev yapanlar da gereksiz kişiler oluyor
Yaw bunlar seni aşan meseleler sen git kumda oyna başkan hadi tıpış tıpış