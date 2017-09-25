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MHP'li Türkdoğan'dan Sarızeybek'e tepki

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP aleyhinde konuşan Erdal Sarızeybek'e sert sözlerle yanıt verdi

MHP'li Türkdoğan'dan Sarızeybek'e tepki

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP aleyhinde konuşan Erdal Sarızeybek'e sert sözlerle yanıt verdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:18
MHP'li Türkdoğan'dan Sarızeybek'e tepki
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP hakkında olumsuz açıklamalar yapan emekli albay Erdal Sarızeybek'i yaylım ateşine tuttu. Türkdoğan, şöyle konuştu: "Ulan sarızevzek. Seni oluşturulmaya çalışılan sahte depremlerin rasathane memuru mu atadılar? Senin dününü de biliriz. MHP'den sana ne densiz adam. 30 istifa olan yeri 500 diye abartıyorsun, eline ne geçiyor? MHP büyüyor, sizin zihniyetinizdeki FETÖ'cü, NATO'cu maşalardan arındıkça daha da büyüyecek, milletle kucaklaşacak."
 

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Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe BaşkanıMustafa TürkdoğanMHPErdal Sarızeybek
Yorumlar
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ALANYALI 2017-09-26 08:38:42

VAY TÜRKDOĞANA BAK SEN . AĞIR GEL TÜRKDOĞAN SENİN ZEVZEK DEDİĞİN BU ADAM BU VATAN İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ BİR ADAMDIR. SENİNDE GEÇMİŞİNİ İYİ BİLİRİZ YANİ.

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M. Rüştü Mat 2017-09-26 02:14:05

Sayın başkan biraz ağır olunuz. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Bahçeli ile artık MHP'nin bir yere geleceği yok.Onun ve şürekalarının aslı görevi Ülkücülerin iktidara gelmesini engellemektir. MHP'yi bu duruma getirenlere yazıklar olsun. Diyorum kiDEVLETİN BAŞINA DEVLET GELECEK BEKLE BEKLE ÖMÜR BİTECEK.

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M. Rüştü Mat 2017-09-26 02:30:30

1 Kasım rezaletinden sonra aslında beklerdik ki "Benden buraya kadar buyurun arkadaşlar kongreye" denilip kongreye gidilmeli idi. Ama zaman zaman olduğu gibi acaba esrarengiz telefonlar veya sarı zarflar mı geldi? İlk seçimde her şey görülecek yeterki gayri ahlaki yollara sapılmasın. Necip TÜRK MİLLETİ KENDİNE DÜŞEN TARİHİ GÖREVİNİ YAPACAK. sANDIKTA GÖRÜŞECEĞİZ

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Ali açetin 2017-09-26 02:49:05

Yahu kardeşim senin siyasi birikiminde kalmamış ortada mhp diye parti varmı dŞün bir kere Bahçeli'yi öğle kara r ver bitirdiniz partiyi

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Yasin 2017-09-26 09:09:31

Yakışmamış başkana ama ona bir tavsiyem mhp eriyor akp den mhp ye oy gelmez

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Kerim 2017-09-26 10:41:50

MHP bu ülkenin en gereksiz partisi. Ne işe yarıyor bilen var mı? haliyle gereksiz partide görev yapanlar da gereksiz kişiler oluyor

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Oğuzhan 2017-09-26 12:13:28

Yaw bunlar seni aşan meseleler sen git kumda oyna başkan hadi tıpış tıpış

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