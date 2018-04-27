MHP'li Öztürk Ak Parti'den aday adayı

24 Haziranda yapılacak olan erken genel seçimler öncesi Antalya milletvekili aday adayı olmak için dün Alanya Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa eden MHP'li Abdullah Öztürk'ün HP'den de istifa ederek Ak Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi