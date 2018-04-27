MHP'li Öztürk Ak Parti'den aday adayı

ALANYA medyasında ilk kez dün Yeni Alanya'nın duyurduğu bu gelişme bugün doğrulandı. Öztürk bugün Antalya'ya giderek AK Parti İl Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu resmen iletti. MHP'li Öztürk'ün Ak Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunması AK Parti'de memnuniyet yaratırken MHP'lileri de şok etti. Konu hakkında MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan bugün kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor.
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