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MHP'li Öztürk Ak Parti'den aday adayı

24 Haziranda yapılacak olan erken genel seçimler öncesi Antalya milletvekili aday adayı olmak için dün Alanya Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa eden MHP'li Abdullah Öztürk'ün HP'den de istifa ederek Ak Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi

MHP'li Öztürk Ak Parti'den aday adayı

24 Haziranda yapılacak olan erken genel seçimler öncesi Antalya milletvekili aday adayı olmak için dün Alanya Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa eden MHP'li Abdullah Öztürk'ün HP'den de istifa ederek Ak Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi

27 Nisan 2018 Cuma 11:26
MHP'li Öztürk Ak Parti'den aday adayı
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ALANYA medyasında ilk kez dün Yeni Alanya'nın duyurduğu bu gelişme bugün doğrulandı. Öztürk bugün Antalya'ya giderek AK Parti İl Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu resmen iletti. MHP'li Öztürk'ün Ak Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunması AK Parti'de memnuniyet yaratırken MHP'lileri de şok etti. Konu hakkında MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan bugün kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor.

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MHPAbdullah ÖztürkHPIstifa
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