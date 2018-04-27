MHP'li Ömer Özbek aday adayı

KENDİSİNE ait sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımla aday adaylığını duyuran Ömer Özbek , " MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetici arkadaşlarımla istişaremizi yaptık. 27 Nisan Cuma günü (bugün) saat 15.00’de İlçe Teşkilatı'nda milletvekilliği aday adaylığı açıklamasını yapacağız. Tüm halkımız davetlidir. Her daim teşkilatımızla birlikteyiz" dedi.

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