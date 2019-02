MHP'li kadınlar seçim ofisi açtı

Ceren ŞAHİN

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları teşkilatının Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi dualarla açıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da açılıştaki yerlerini aldılar. Yanı sıra Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, her iki partinin meclis üyeleriyle meclis üyesi adayları ve Cumhur İttifakı’na destek veren vatandaşlar da açılıştaydı. Cumhur İttifakı’na vurgu yapılan törende MHP ve Ak Partili kadınlar omuz omuza yer aldılar.

‘KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HERŞEY GÜZELLEŞİR’

Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışından evvel Dim TV mikrofonlarına konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kadın elinin değdiği her şeyin güzelleşeceğini biliyoruz” ifadelerini kullanırken, eşi Yıldız Yücel de “Bütün kadınları seçim ofisimize bekliyoruz” dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise 15 Temmuz’dan bu yana devam eden Cumhur İttifakı’na vurgu yaparak beraberlik mesajı verdiler. Protokol konuşmalarının ardından seçim ofisinin açılışı dualarla gerçekleşti ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel alkışlar eşliğinde kadınlarla buluştu.

‘CUMHUR’UN KADINLARI OMUZ OMUZA’

Seçim ofisinde büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Yücel kadınlara hitaben yaptığı konuşmasında “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli’ye karşı boynumu yere eğmeyeceğinizi biliyoruz. Bizler rekor bir sonuçla bu zaferi göğüsleyeceğiz. Kendimi önce Allah’a, ardından sizlere emanet ediyorum” dedi. Yücel’in konuşmasına kadınlar alkışları ve ıslıklarıyla eşlik etti. MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen de açılış töreninde söz aldılar. Bulut, “Burası yalnızca MHP’li kadınların değil Cumhur İttifakı’nı destekleyen bütün kadınların, Alanya’da yaşayan bütün kadınların seçim ofisidir. Herkesi çayımızı içmeye davet ediyoruz” dedi. Özen ise “Cumhur İttifakı ruhuyla el ele, omuz omuza Antalya’da Menderes Türel, Alanya’da Adem Murat Yücel’e destek veriyoruz. Seçim ofisimiz hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

ANNE YÜCEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in annesi de açılış programında yerini aldı ve alkışlarla karşılanan Yücel kendisinin elini öptüğü sırada sevinç gözyaşlarına boğuldu. Bu duygusal an da, anbean Dim TV kameralarına yansıdı.