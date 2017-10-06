MHP'li isimden çok konuşulacak Melih Gökçek paylaşımı

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak Twitter'dan fotoşoplu bir paylaşım yaptı. Vahapoğlu, "Bir gün o gündür, pılını pırtını toplar, meçhule yola çıkarsın..." dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kabul etmişti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü. Daha önce Gökçek'in istifasının istendiği iddiaları ortaya atılmıştı.
Erdoğan ise bu iddianın sorulması üzerine “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” demişti.
Vahapoğlu'nun paylaşımı şöyle:
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