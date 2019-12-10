MHP'li eski başkana hapis cezası

Nazillide iki dönem MHPden belediye başkanlığı yapan Haluk Alıcık, 6 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir yasasının ilçe belediyelerini zor duruma düşüreceği gerekçesiyle, yasa yürürlüğe girmeden bir yıl önce Belediye bünyesinde NAZBEL A.Şyi kurdu. Otogar başta olmak üzere, belediye mezbahası. su fabrikaları ve bazı tesisleri şirkete devretti. CHPli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yasada büyükşehirin hakkı olan tesisleri almak için Aydın İdari Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme Büyükşehiri haklı buldu ve Nazilli Belediyesi davayı kaybetti. Nazilli Belediyesi’nin en büyük gelir kaynaklarından biri olan otogarı kaybetmek istemeyen Alıcık, 15 Ocak 2019 tarihinde, o dönemlerde belediyenin avukatlığını yapan şimdiki Millet İttifakı Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan tarafından bu kez Danıştaya itirazda bulunarak davayı temyiz ettirdi. Danıştay 8. Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı usulen bozarak incelenmek üzere Tetkik Hakimliğine havale etti.

BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇTI

Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gereken tesisleri alamayan CHPli Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Danıştay sürecinde Alıcık hakkında Görevi kötüye kullanmak gerekçesiyle 2015 yılında Nazilli 3.Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Dört yıl boyunca süren dava 15 Ekim 2019 tarihinde karara bağlandı. Görülen son karar duruşmasında Mahkeme, Alıcıkı suçlu bularak hükmün geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.