MHP'li Çörekçi Alanya'ya geldi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi Alanya'ya gelerek kırsal mahalleleri ziyaret etti. MHP İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül ve ekibinin eşlik ettiği Çörekçi, sırasıyla Yalçı, Gümüşkavak, Alacami, Öteköy, Bıçakçı ,Üzümlü, Akçatı ve Uğurlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada halkla ve muhtarlarla buluşan Çörekçi ve ülkücüler, bölgenin sorunlarını yerinde dinlediler. Ziyareti değerlendiren Mustafa Sünbül, "İl yöneticilerimizle birlikte kırsal mahallelerimizde halkımızla buluştuk. Bize yakın ilgi gösteren tüm muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Talep ve sorunları not aldık, bunları ilgili kurumlara ileterek takibini de yapacağız" dedi.