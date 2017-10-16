Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106474
ALTIN
151.840
DOLAR
3.6440
STERLİN
4.8323
EURO
4.3033
17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
17 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Ekim 2017 Alanya -...
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü...
banner468

MHP'li Çörekçi Alanya'ya geldi

MHP İl Başkan Yardımcısı Çörekçi, Alanya'ya gelerek kırsal mahallelerin muhtarlarıyla istişare yaptı

MHP'li Çörekçi Alanya'ya geldi

MHP İl Başkan Yardımcısı Çörekçi, Alanya'ya gelerek kırsal mahallelerin muhtarlarıyla istişare yaptı

16 Ekim 2017 Pazartesi 23:48
MHP'li Çörekçi Alanya'ya geldi
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi Alanya'ya gelerek kırsal mahalleleri ziyaret etti. MHP İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül ve ekibinin eşlik ettiği Çörekçi, sırasıyla Yalçı, Gümüşkavak, Alacami, Öteköy, Bıçakçı ,Üzümlü, Akçatı ve Uğurlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada halkla ve muhtarlarla buluşan Çörekçi ve ülkücüler, bölgenin sorunlarını yerinde dinlediler. Ziyareti değerlendiren Mustafa Sünbül, "İl yöneticilerimizle birlikte kırsal mahallelerimizde halkımızla buluştuk. Bize yakın ilgi gösteren tüm muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Talep ve sorunları not aldık, bunları ilgili kurumlara ileterek takibini de yapacağız" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHP İl Başkan Yardımcısı ÇörekçiAlanyaIşgal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suçu Melih Gökçek'e yıkıp sıyrılacaklar
Suçu Melih Gökçek'e yıkıp sıyrılacaklar
CHP'li Karagöz'ün hedefi delegeler
CHP'li Karagöz'ün hedefi delegeler
MHP'li Cantürk hükümete yüklendi
MHP'li Cantürk hükümete yüklendi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim