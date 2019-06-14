MHP'li Cantürk: 'Kimse tribünlere oynamasın'

CANTÜRK, “Suriyeleri plajlara almamak, köklü çözümlere odaklanmayı geciktiren, tribünlere oynamaktan öte gitmeyecek, uygulanabilirliği mümkün gözükmeyen bir öneridir. Turizm, bölgemizin en önemli gelir kaynağı, çocuklarımızın rızkıdır. Turizm gibi havadan nem kapan, bölgemizin tek gelir kaynağını baltalayan her kim olursa olsun yalnızca plajlara almayarak değil, hukuki olarak da gereği yapılmalıdır. 4 milyonluk bir sorun haline gelen Suriyeli mülteciler Türkiye'ye madden ve en önemlisi manen zarar vermeye başladığı görülmelidir. Suriyeli mültecilere karşın özellikle turizm bölgelerinde derhal tedbirler alıp, kahraman Türk askerimizin terörden arındırdığı ülkelerine gönderilmeleri geciktirilmemelidir. Türk milleti misafirperver bir millettir. Ancak misafir ev sahibi olmaya kalkışırsa, sonuçlarına da katlanmak zorunda kalır” dedi.