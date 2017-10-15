MHP'li Cantürk hükümete yüklendi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Cantürk, "Türk eğitim sistemi üzerinde bilerek ve isteyerek sistematik bir şekilde oynanıyor" dedi. AKP Hükümeti'nin eğitim uygulamalarını sert bir dille eleştiren Cantürk, şöyle konuştu: "14 yılda 14 kez eğitim sistemi değişen bir ülke örneği daha yoktur. Yükseköğrenim görecek gençlere tarih bilgisini sorgulamayı dahi lüzum görmeyen zihniyetin gayesi ceddinin inkârı mı yoksa içerisinde cumhuriyet tarihinin (Atatürk'ün) oluşu mudur? Yeni öğretim yılı başlangıcında ilkokuldan liselere kadar dağıtılan, hain darbe girişimini konu alan 15 Temmuz kitapçıklarında olduğu gibi, önsözün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sonrasında Başbakan Yıldırım'a bile ilk sayfalarda yer verilirken, arka kapak sayfasının arkasına bırakılan Atatürk'ün, gençlik üzerinde etkisinin azaltılması mi istenmektedir?"