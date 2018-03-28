"MHP ittifakı Kürt oylarını etkiler mi" sorusuna Erdoğan'dan yanıt

AVRUPA Birliği zirvesi için gittiği Bulgaristan'ın Varna kentinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 seçimleriyle ilgili çok konuşulacak tespitlerde bulundu.

"OY REZERVİMİZ TIRMANMAYA DEVAM EDECEK"

"Cumhur ittifakı Kürt seçmeni olumsuz etkiler mi sizce?" sorusuna yanıt veren Erdoğan şu yanıtı verdi:

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Güneydoğu'da olumsuz bir hava söz konusu değil. 'Cumhur ittifakı', iddiaların tam aksine, oralardaki MHP'li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor. Bizim Güneydoğu'da, Doğu'da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz 'cumhur ittifakı' sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edecek. Yerel seçimde de bunun neticesini çok farklı şekilde alacağız diye düşünüyorum. Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var; PKK'lılar, PKK'lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu, halkın öz güvenini daha da artırdı. "Demek ki devlet bizim yanımızda" diyorlar şimdi." dedi.

"YEREL SEÇİM GÖNÜLLÜLER DAYANIŞMASI OLABİLİR"

Bahçeli'nin "Yerel seçimde ittifak olmaz" diye açıklaması olmuştu. Yerel seçimde ancak gönüllüler dayanışması olabilir. Onu da şimdi dillendirmemiz doğru olmaz. Yerel seçime daha 10-11 ay var. Onu ancak seçime doğru konuşuruz. Bizim hafıza kayıtlarımızda dolaşanlar var, onlarınkilerde dolaşanlar var. Şahsen ben şekillendirebiliyorum ama bunu beraber konuşup şekillendirmek çok daha isabetli olur. Uzun ince bir yoldayız. Asıl olan bizim için malum kasım seçimidir. Kasım seçimine giderken de bizim dayanışma ruhumuzu zedelememek lazım.

YÜZDE 60 İDDİALARI

- Siz "Sandıkları patlatacağız" dediniz. MHP'liler de "Yüzde 60'ın üstü" diye bir rakam telaffuz ediyorlar?

Rakam vermeyeyim ama MHP'li arkadaşların dedikleri rakamlar aslında kamuoyu araştırmalarında da geçiyor. Bu benzer rakamlardan hareketle bizim o oranları yakalamamız şart diye düşünüyorum.