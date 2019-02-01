MHP ilk seçim ofisini açtı

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan önderliğinde hazırlanan ofis, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yer alıyor. Türkdoğan, tüm vatandaşları seçim ofisine çay içmeye beklediklerini söyledi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde MHP ve Ak Parti’nin ortak adayı olan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Seçim Yönetim Merkezi’nin ilkini faaliyete soktu. 24 Haziran Genel Seçimleri’nde Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde Ak Parti’nin kullandığı ofis hazırlanarak faaliyete sokuldu. Ofis içerisinde devam eden hazırlıkları kontrol eden Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Yerel seçimler öncesinde ilk Seçim Yönetim Merkezimizi hazırladık. 2-3 gün içerisinde tam anlamıyla faaliyete girecek. Ayrıca Alanya’mızın farklı mahallelerinde de seçim ofislerimiz önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı seçim ofisimize çayımızı içmeye davet ediyorum” dedi.