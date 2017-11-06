MHP ile BBP arasında çok sert kavga! BBP'yi FETÖ mü kurdu?

MHP ile Büyük Birlik Partisi çok fena birbirine girdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Kanal 7'de katıldığı bir programda Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ'cülükle suçlayarak "BBP'yi FETÖ kurdu" dedi. BBP'den MHP'ye çok sert cevap geldi. BBP'nin kurucularından eski BBP milletvekili Ökkeş Şendiller, "Bu alçak iftiraları ispatlamayan haysiyetsiz ve şerefsizdir" derken, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Hukuk önünde de bunun hesabını mutlaka verecektir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk Kanal 7'deki programda "Meral Akşener'in hareketini 15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak görüyorum. MHP bu tabloları daha öncede yaşadı. Herkes çıkışta MHP'nin yerini alacağını iddia ediyordu. Orda da FETÖ'nün eli var. 1992'deki kopmalarda da FETÖ'nün eli var" dedi. Mehmet Acet'in "BBP'yi de mi FETÖ kurdu" sorusuna Oktay Öztürk "Evet, evet evet...' karşılığı verdi.

ŞENDİLLER: İSPATLAMAYAN HAYSİYETSİZ VE YEREFSİZDİR...

Bu iddiaya ilk cevap MHP'den istifa ederek BBP'nin kurucu milletvekilleri arasında yer alan Ökkeş Şendiller'den geldi. Şendiller sosyal medya hesabından çok ağır bir cevap yayınladı.

MHP'li Öztürk'e "Hakk'a yürümüş, Senin gibi iftiracılara cevap verme imkanı kalmamış Şehit Muhsin Başka'na ve O'nun onurlu, haysiyetli, şerefli ve bu kutlu davada her türlü bedeli ödemiş dava arkadaşlarına attığın bu alçak iftirayı ispatlamak zorundasın" diye seslenen Şendiller, "Bu alçak ve şerefsiz iftira bizlerin hazmedeceği bir saldırı değildir. Bu alçak iftiraları ispatlamayan haysiyetsiz ve şerefsizdir. Başka şeyler söylemeye terbiyemiz elvermez. Ayrıca hukuk önünde de görülecek hesabımız vardır"ifadelerini kullandı.

BUNUN HESABINI MUTLAKA VERECEK

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da “Büyük Birlik Partisi’ni FETÖ’cüler kurdu” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk’e sert çıktı. “Büyük Birlik Partimiz 29 Ocak 1993 yılında şanla, şerefle alnı ak, yüzü pak iman eri olan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun önderliğinde kurulmuştur" diyen Tunç, "Bu iftiranın sahibi iftirasını ispatına mecburdur. Aksi halde müfteri sıfatını ömür boyu üzerinde taşıyacak ve hukuk önünde de bunun hesabını mutlaka verecektir” dedi.

ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARAYAN ÖKÜZLÜK ETMİŞ OLUR!

"Büyük Birlik Partisi’nin Milliyetçi Çalışma Partisi’nden ayrılarak partileşme süreci herkesin önünde açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmüştür" diyen BBP'li Tunç, "O dönemde ayrılışı gerçekleştirenlerin sebep olarak o dönemin siyasi gelişmeleri ve ideolojik duruşlar olduğunu açıklanmıştır. Çekiç güce verilen destek, PKK’nın (DEHAP) içinde olduğu SHP, DYP koalisyon hükümetine verilen güvenoyu bunların başında gelmektedir. Onun için hiç kimsenin öküzün altında buzağı aramasına gerek yoktur. Öküzün altında buzağı arayanlar ancak öküzlük etmiş olurlar” ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AYRILIP ATP'Yİ KURARKEN FETÖ MÜ YÖNLENDİRDİ?



"Bize bu iftirayı kim atmaktadır?" diyen BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç "Kendileri de bir dönem MHP’den ayrılarak ATP adında bir parti kurmuşlardır. Acaba kendilerini de FETÖ mü ayırmıştır? Ya da MHP’ye dönerken 1 milletvekilliği için mi dönmüşlerdir, yoksa bir üst aklın yönlendirmesiyle mi dönmüşlerdir? Eğer 1 milletvekilliği pazarlığıyla dönmüşlerse onu da kamuoyuna açıklasın, yok milletvekili pazarlığıyla dönmedik diyorlarsa hangi sebeple döndüklerinde kamuoyuna açıklama zorunlukları vardır” diye konuştu.