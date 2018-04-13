MHP İl Başkanı Aksoy'dan Alanya'ya ziyaret

Haber: Alper KUTAY

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından karşılanan Aksoy, Cuma Pazarı'na geçerek esnaf ve vatandaşla görüştü, kandillerini kutladı. Öte yandan MHP İlçe Teşkilatı, Kargıcak Mahallesi'ndeki Gold City Otel'de istişare toplantısı düzenledi. İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Alanya Belediyesi'nin MHP'li bazı meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri ve partililerin katıldığı toplantıda Cumhur İttifakı da gündeme geldi. Toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkemiz sathında oluşan Yenikapı ruhuna bağlı, bunun somutlaşmış hali olan, ülkemizin bekası için kurulan Cumhur İttifakı’nın mihmandarı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kargıcak bizler için ayrı bir öneme sahip, değerli bir mahallemizdir. Alanya Belediyesi göreve geldiği günden bugüne sınırlı imkan şartlar dahilinde Kargıcak'a en iyi hizmeti verme gayretinde olmuş, olmaya da devam edecektir" dedi. Türkdoğan ayrıca toplantıyı organize eden Başkan Yardımcısı Ahmet Sezer ve Kargıcak Mahalle Başkanı Feyzullah Sezer'e de teşekkür etti.