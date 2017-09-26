MHP İl Başkanı Aksoy Alanya'ya geliyor

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, dün İl Başkan Yardımcısı Ercan Uğur'u makamında ağırladı. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy’un önümüzdeki hafta Alanya ’ya gelerek 102 mahallenin muhtarlar ıyla buluşacağını açıklayan Türkdoğan, “İl Başkanı Sayın Mustafa Aksoy Alanya’ya gelerek 102 mahallemizde muhtarlarımızla organize edeceğimiz toplantıda bir araya gelecek, taleplerini yerinde dinleyecek. Ayrıca Alanya’da çeşitli temaslarda da bulunacak” dedi.

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