Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır" dedi.

21 Mart 2018 Çarşamba 13:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı'dır
banner404

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Nevruz'a ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

"Nevruz yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk-İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir. Nevruz huzura açılan kapı, canlanıp yeşillenen doğanın adı, sevinç ve coşkunun miladıdır. Türk milleti Nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu çok önemli kültürel mirası bugüne kadar titizlikle korumuş, dikkatle yaşatmıştır. Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır. Sevinçle yakılan ateşler, hasretle tutuşan eller, yürekten saçılan gülüşler, kanatlanan yüksek ülküler, ufuk ötesine odaklanmış yüce gönüller Nevruz’un ruh kökü, mana özüdür. Bu kökün kopması, bu özün kuruması imkansızdır. Nevruz Bayramı; bereketin, beklentinin, birlik ve dirliğin asırlarca kaynağı, milli, vicdani ve insani hasletlerin buluşma membaıdır. Nevruz, Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi, silinmeyecek beka alametidir. Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın habercisi olarak ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı; her zaman kardeşliğin, neşenin, coşkunun, hoşgörünün alameti olagelmiştir. Beraber ağlayıp, birlikte gülen; bayram günlerinden, yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan büyük Türk milleti Nevruz Bayramını hakkıyla, layıkıyla, gururla yaşayacak, inşallah geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramını kutluyor, vatanımızın her yöresindeki aziz vatandaşlarıma sağlıklı, huzur dolu ve başarılarla geçecek bir ömür diliyor, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Diyorum ki, Nevruz Türk’tür, Turan’dır, heyecandır, hedeftir, Türkiye’nin kardeşlik ve dayanışma güvencesidir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MHPGenel BaşkanıBahçeliNevruzTürk Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti
Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım'ın Makgothi'yi kabulü
Başbakan Yıldırım'ın Makgothi'yi kabulü
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim