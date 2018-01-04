MHP'den Toklu'ya çiçek jesti

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 2 Aralık'ta ilçe başkanı seçilmesinin ardından tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'le birlikte önceki gün 9 saat süren proje toplantısı yapan Toklu'ya hayırlı olsun ziyaretine gelemeyenler ise çiçek gönderiyor. Bu isimlerden biri de Alanya Ülkücü İşçiler Derneği'nin bir önceki başkanı ve MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Ercan Uğur oldu. Uğur, Toklu'ya oldukça büyük bir çiçek göndererek tebriklerini iletti. Ak Partili Toklu'nun ise MHP'li Uğur'u arayarak çiçek jestinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.