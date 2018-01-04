Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...
Yemek yedikten sonra asla yapmamanız gereken 4 şey
Yemekten sonra asla bunu yapmayın!
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler

MHP'den Toklu'ya çiçek jesti

MHP İl Başkan Yardımcısı Ercan Uğur, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya çiçek gönderdi

MHP'den Toklu'ya çiçek jesti

MHP İl Başkan Yardımcısı Ercan Uğur, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya çiçek gönderdi

04 Ocak 2018 Perşembe 22:03
MHP'den Toklu'ya çiçek jesti
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 2 Aralık'ta ilçe başkanı seçilmesinin ardından tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'le birlikte önceki gün 9 saat süren proje toplantısı yapan Toklu'ya hayırlı olsun ziyaretine gelemeyenler ise çiçek gönderiyor. Bu isimlerden biri de Alanya Ülkücü İşçiler Derneği'nin bir önceki başkanı ve MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Ercan Uğur oldu. Uğur, Toklu'ya oldukça büyük bir çiçek göndererek tebriklerini iletti. Ak Partili Toklu'nun ise MHP'li Uğur'u arayarak çiçek jestinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHP İl Başkan YardımcısıErcan UğurAK PartiMustafa Toklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu
Musa Özdemir hakkındaki ihraç kararı bozuldu
CHP Antalya İl Başkanlığı için Ahmet Kumbul aday
CHP Antalya İl Başkanlığı için Ahmet Kumbul aday
CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı
CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim