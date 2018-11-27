MHP'den Sönmez yorumu: 'Allah yolunu açık etsin'

İYİ Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olması kesinleşen MHP’li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez’in MHP’den henüz istifa etmediği ortaya çıktı

MHP'den Sönmez yorumu: 'Allah yolunu açık etsin'
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İYİ Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olması kesinleşen MHP’li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez’in MHP’den henüz istifa etmediği ortaya çıktı. Sönmez’in İyi Parti adayı olmasının kesinleşmesi hakkında ne düşündüğü ve bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleri sorulan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Diyecek bir şey yok. Allah yolunu açık etsin. İstifa etmesi etik olarak yerinde olurdu ama daha 1 Aralık Cumartesi gününe 4 gün var. Böyle bir yola çıktıysa veya çıkma kararı aldıysa MHP’den istifa etmesi kendisi için daha uygun olur” diye konuştu.

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