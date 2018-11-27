MHP'den Sönmez yorumu: ‘Allah yolunu açık etsin’

İyi Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olması kesinleşen MHP’li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez’in MHP’den henüz istifa etmediği ortaya çıktı

MHP'den Sönmez yorumu: ‘Allah yolunu açık etsin’
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SÖNMEZ'İN İyi Parti adayı olmasının kesinleşmesi hakkında ne düşündüğü ve bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleri sorulan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Diyecek bir şey yok. Allah yolunu açık etsin. İstifa etmesi etik olarak yerinde olurdu ama daha 1 Aralık Cumartesi gününe 4 gün var. Böyle bir yola çıktıysa veya çıkma kararı aldıysa MHP’den istifa etmesi kendisi için daha uygun olur” diye konuştu. Öte yandan, Abdullah Sönmez’in dün Alanya İlçe Seçim Kurulu’na giderek MHP’den istifa dilekçesini verdiği ancak henüz MHP İlçe Teşkilatı’na ulaşmadığı ortaya çıktı.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 22:17
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