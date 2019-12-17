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MHP'den 'Kentsel Dönüşüm' yanıtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapan İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, hem gündemi değerlendirdi, hem de Emişbeleni Mahallesi’nden MHP’ye üye olan vatandaşlara rozetlerini taktı

POLİTİKA 17.12.2019, 17:34 18.12.2019, 00:00
MHP'den 'Kentsel Dönüşüm' yanıtı
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ALANYA Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde Sanayi Sitesi ile Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan 44 hektarlık bölgede uygulayacağı kentsel dönüşüm çalışmalarına CHP ve İyi Parti’den gelen tepkilere yanıt veren Türkdoğan, MHP’nin üretken belediyecilik anlayışıyla vatandaşa hizmet noktasında halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gördüğünü söyledi.

‘MUHALEFET MESNETSİZ KONUŞUYOR’
Türkdoğan, “Diğer siyasi partilerin ilçe başkanları akıllarına estiği şekilde beyanlarda bulunuyor. Bu zamana kadar mümkün mertebe kimsenin seviyesine inmeyelim dedik ama bazı konular öyle bir hal aldı ki bir nevi gözümüzle gördüğümüz, yüzde yüz emin olduğumuz meselelerde artık konuşmak durumundayız. MHP’nin üretken belediyecilik anlayışıyla, halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören belediyecilik anlayışımıza rağmen maalesef bir takım mesnetsiz iddialarla karşı karşıya kalıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılması gündeme gelen kentsel dönüşümle alakalı bir takım konularda vatandaşı aydınlatmak istiyorum. Bazı siyasi parti ilçe başkanlarının iddia ettiği gibi vatandaşa sorulmadan, mahalle halkının görüşlerini almadan bir proje oluşturulması söz konusu değildir.
‘VATANDAŞIN GÖRÜŞÜ ALINIYOR’
Hele hele otopark alanları oluşturulmamış, yeşil alan düşünülmemiş gibi iddialarla ortaya çıkmak abesle iştigaldir. Alanya Belediyesi kentsel dönüşümle alakalı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine 2 proje mektubu göndermiştir. 3 avam proje, yani onaylanmış, uygulanacak olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilip onaylanan bir proje henüz ortada yok. Üstelik Milli Egemenlik Stadı’nın yanında bir kentsel dönüşüm ofisi açılmıştır. Burada mimarlar, mühendis kadrosu ve teknik heyet tüm vatandaşlara bilgi vermektedir. Daha proje netleşmeden açılacak yolların şekli belli olmaz. Yönetmeliğe göre her binanın kapalı otoparkı olmak zorundadır. Hiçbir mimar yerin altındaki otoparkı avam projede göstermek zorunda değildir. Bu 3 projenin içinden vatandaşın öneri ve istekleri ile şekillenip kesinleştikten sonra Alanya'ya yakışır şekilde, sosyal donat alanlarıyla, altyapısıyla, yollarıyla güzel bir proje ortaya çıkacaktır.
‘AMAÇ BİNA YAPMAK DEĞİL RİSKİ AZALTMAK’
Alanya Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi aslında bir bina yenilenmesinden öte, olası bir afet durumunda vatandaşın risk altında olmasını önlemektir. Bu mahalle Alanya’nın en eski yerleşim birimlerindendir. Buradaki binaların beton ve demir ömürleri bitmiştir. Sahile yakın olmasından dolayı nem ve rutubetten dolayı yıpranma artmaktadır. Bu bölgede yapılacak uygulamaya karşı çıkan kesimlerin iddia ettiği gibi, bu proje bir bina yapma projesi değil, düzenli nefes alan, Alanya için temeli atılan yepyeni, dinamik bir projedir. Alanya Belediyesi’nin şeffaflığını gösteren, web sayfasında 3 tipteki avam projeler mevcuttur. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine çağrım, orada bulunan kentsel dönüşüm ofisine gitsinler, şeffaf bir şekilde bilgi alsınlar” dedi.

#mustafa türkdoğan #ilçe başkanı #olağan yönetim kurulu #ilçe teşkilatı #milliyetçi hareket partisi
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