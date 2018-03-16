MHP'den CHP'ye bir şok daha

MHP'NİN 18 Mart’ta gerçekleştireceği 12. Olağan Büyük Kongresi’ne sadece Ak Parti, BBP ve DP davet edildi. MHP’ye göre “şer bloku” olarak görülen CHP, HDP, İyi Parti, İşçi Partisi’ne davetiye gönderilmedi. ABD ve Almanya başta olmak üzere yabancı misyona da geçmişte olduğu gibi yine davet gitmedi.