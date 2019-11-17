MHP'den Bıçakçı çıkarması

SABAH saatlerinde Dim Vadisi’ndeki Bıçakçı Mahallesi’ne giden ikili, burada muhtar Murat Çay’ın oğlu Mevlüt’ün evlerinin önünde yapılan düğün törenine katıldı. Oğlu Mevlüt Çay’ı Derya Bilgin’le evlendiren muhtar Çay, Başkan Yücel ile Türkdoğan’a teşekkür etti. Muhtar Çay, düğün töreninin akşam saat 19.00’de Konaklı Mahallesi’ndeki Doğanay Otel’de devam edeceğini söylerken, Yücel ve Türkdoğan genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.