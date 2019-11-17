MHP'den Bıçakçı çıkarması
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, hafta sonu Alanya merkez ve civar mahallelerde düzenlenen etkinliklere birlikte katıldı.
POLİTİKA 17.11.2019, 15:30
SABAH saatlerinde Dim Vadisi’ndeki Bıçakçı Mahallesi’ne giden ikili, burada muhtar Murat Çay’ın oğlu Mevlüt’ün evlerinin önünde yapılan düğün törenine katıldı. Oğlu Mevlüt Çay’ı Derya Bilgin’le evlendiren muhtar Çay, Başkan Yücel ile Türkdoğan’a teşekkür etti. Muhtar Çay, düğün töreninin akşam saat 19.00’de Konaklı Mahallesi’ndeki Doğanay Otel’de devam edeceğini söylerken, Yücel ve Türkdoğan genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.
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