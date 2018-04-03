MHP'den Alanya'da Türkeş sergisi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu, merhum Alpaslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde MHP İlçe Teşkilatı ve Alanya Ülkü Ocakları tarafından Hacet Meydanı’na Alpaslan Türkeş’in fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Sergi açılışına MHP İlçe Teşkilatı ile Ülkü Ocakları yönetiminin yanı sıra oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılan serginin kendileri için büyük bir manevi değer taşıdığını belirten MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ölüm yıldönümünde Alpaslan Türkeş’in anmak adına sergiyi açtıklarını söyledi. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ise Türk tarihinde büyük bir yeri olan Alpaslan Türkeş’i anmak ve anılarını yeni kuşaklarla paylaşmak adına sergiyi düzenlediklerini ve gördükleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya gelen Türkeş, 4 Nisan 1997'de 80 yaşında vefat etti. Eski bir asker, siyasetçi ve Başbakan Yardımcısı olan Alparslan Türkeş, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin adını 1992 yılında değiştirip Milliyetçi Hareket Partisi yapmış, amblemini de 3 Hilal olarak kabul ettirmişti.