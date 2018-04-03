Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...

MHP'den Alanya'da Türkeş sergisi

4 Nisan 1997'de vefat eden MHP kurucusu Türkeş, vefatının 21. yılında Alanya'da fotoğraf sergisiyle anıldı

MHP'den Alanya'da Türkeş sergisi

4 Nisan 1997'de vefat eden MHP kurucusu Türkeş, vefatının 21. yılında Alanya'da fotoğraf sergisiyle anıldı

03 Nisan 2018 Salı 23:15
MHP'den Alanya'da Türkeş sergisi
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu, merhum Alpaslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde MHP İlçe Teşkilatı ve Alanya Ülkü Ocakları tarafından Hacet Meydanı’na Alpaslan Türkeş’in fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Sergi açılışına MHP İlçe Teşkilatı ile Ülkü Ocakları yönetiminin yanı sıra oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılan serginin kendileri için büyük bir manevi değer taşıdığını belirten MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ölüm yıldönümünde Alpaslan Türkeş’in anmak adına sergiyi açtıklarını söyledi. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ise Türk tarihinde büyük bir yeri olan Alpaslan Türkeş’i anmak ve anılarını yeni kuşaklarla paylaşmak adına sergiyi düzenlediklerini ve gördükleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya gelen Türkeş, 4 Nisan 1997'de 80 yaşında vefat etti. Eski bir asker, siyasetçi ve Başbakan Yardımcısı olan Alparslan Türkeş, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin adını 1992 yılında değiştirip Milliyetçi Hareket Partisi yapmış, amblemini de 3 Hilal olarak kabul ettirmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MHP Kurucusu TürkeşFotograf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması
Büyükşehir şehri pırıl pırıl yaptı
Büyükşehir şehri pırıl pırıl yaptı
Alanya Belediyesi muhtarları Makedonya'ya götürüyor
Alanya Belediyesi muhtarları Makedonya'ya götürüyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim