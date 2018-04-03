MHP'den Alanya'da Türkeş sergisi

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu, merhum Alpaslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde MHP İlçe Teşkilatı ve Alanya Ülkü Ocakları tarafından Hacet Meydanı’na Alpaslan Türkeş’in fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Sergi açılışına MHP İlçe Teşkilatı ile Ülkü Ocakları yönetiminin yanı sıra oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılan serginin kendileri için büyük bir manevi değer taşıdığını belirten MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ölüm yıldönümünde Alpaslan Türkeş’in anmak adına sergiyi açtıklarını söyledi. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ise Türk tarihinde büyük bir yeri olan Alpaslan Türkeş’i anmak ve anılarını yeni kuşaklarla paylaşmak adına sergiyi düzenlediklerini ve gördükleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya gelen Türkeş, 4 Nisan 1997'de 80 yaşında vefat etti. Eski bir asker, siyasetçi ve Başbakan Yardımcısı olan Alparslan Türkeş, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin adını 1992 yılında değiştirip Milliyetçi Hareket Partisi yapmış, amblemini de 3 Hilal olarak kabul ettirmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.