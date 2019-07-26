MHP'den AK Parti'ye ret: Biz yokuz!

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin birinci yılını doldurmasının ardından, sistemin eksiklikleri belirlemek için kurulan komisyonda çalışmalarına devam ediyor. AK Parti'deki "değişim" beklentisinde gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eksikliklerini belirlemek için kurulan komisyona MHP'den de bir üye istedi.

MHP'NİN, AK PARTİ'NİN ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Duvar'ın haberine göre; AK Parti, komisyon çalışmasına MHP'den de bir üye vermesi istendi. Ancak MHP, "yürütme içinde olmadığı için" bu öneriyi kabul etmedi. MHP'nin komisyonun çalışması ortaya çıktıktan sonra bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.