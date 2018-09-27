MHP'den 2 bin kişiye aşure ikramı

Haber: Alper KUTAY

ÖNCEKİ gün Avsallar ve Konaklı’da kurulan Çarşamba Pazarı’nda başlayan etkinlikler, dün saat 16.00’da MHP İlçe Teşkilatı binasının önünde devam etti. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın ev sahibi olduğu etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Hüseyin Yıldız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim amirleri partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bugün Demirtaş Mahallesi Atatürk Caddesi Merkez Cami yanında saat 13.00’de, yarın da Mahmutlar Cumartesi Pazarı girişinde saat 13.00’de vatandaşa aşure ikram edeceklerini söyleyen Mustafa Türkdoğan, "Aşure ikramımıza teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Muharrem ayı dinimizde kıymet verilen en önemli 4 aydan biridir. Muharrem ayının ilk gününde oruç tutmak, tüm yıl oruç tutmuş gibi sayılır. Dualarımızın kabul olması dileğiyle herkesin bu özel ayını kutluyorum" dedi.