MHP'de sürpriz zirve: Adem Er’le süreci değerlendirdi

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret eden Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda meclis üyesi Adem Er, süreci değerlendirdi. Görüşmeye Meclis Üyesi Mustafa Tuna, Mustafa Sünbül, Nuri Tokuş, Kayhan Balta ve MHP Yönetim Kurulu Üyesi İsa Akar da katıldı. Türkdoğan, önümüzdeki günlerde yeniden Alanya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılan İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er ve diğer meclis üyelerine istişare için ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.