MHP'de son gün mesaisi

15 Kasım'da başlayan başvurular dün sona erdi. Alanya'da Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı'na en çok ilgi gösterilen parti MHP oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin en hareketli partisi olan MHP'de ilk günden belediye meclis üyeliği aday adaylığı yoğunluğu yaşandı. Başvuru tarihi dün son bulurken, işadamı Murat Kiriş ve Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Alanya Temsilcisi Dr. Yunus Seyfal da MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'a belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuru evraklarını teslim ettiler. Türkdoğan, Kiriş ve Seyfal'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

