MHP'de Mustafa Aksoy sürprizi

Haber: Alper KUTAY
TOPLANTIDA 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimle ilgili bilgiler ve aday adayı olacakların istifa süreci değerlendirildi. Toplantıya Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. 29 Mayıs 2016 tarihinde MHP İl Başkanı olarak atanan Aksoy, “Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışıp partimizin rekor oy alımını ve milletvekili sayımızın arttırılması için çalışacağız. Cumhur İttifakı ülkemiz için çok önemlidir. Bu alanda yapacağımız başarı ile Antalya’da tüm ilçe belediyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne talip olduğumuzu göstereceğiz. Ben aday adayı değilim, liderimin emrindeyim" dedi.
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