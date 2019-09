MHP'de İl Başkanı depremi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, sağlık sebeplerinden dolayı görevinden ayrıldı. Görevini bırakan Aksoy'un yerine Muhasebeci Hilmi Durgun getirildi. Aksoy yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Değerli Antalyalı hemşehrilerim, yol yürümekten her zaman onur ve gurur duyduğum dava arkadaşlarım; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevim bugün itibariyle gördüğüm lüzum üzerine ve sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk Milliyetçiliği ve Türk İslam Ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek İl Başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden Türk Dünyasının ve milliyetçi ülkücü hareketin bilge lideri Genel Başkan'ım Sayın Devlet Bahçeli Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunar; ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim.

Görevimiz boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcılarımıza, MYK ve MDK Üyelerimize, İl yöneticilerime, İlçe Başkanlarıma, ülküdaşlarıma ve her biri birbirinden değerli hemşehrilerime bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla... "

9 il başkanı değişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:



1-MHP teşkilatlarında bağlılık, hizmet ve liyakat yarışı niteliğindeki il başkanlığı görevi, aynı zamanda bir nevi kale komutanlığı hükmündedir.Bu görevi hakkıyla yerine getirmek kadar, zaman içinde nöbet değişimi de önemlidir.

2-Çünkü MHP’de il başkanlığını bırakmak, bayrağı ve nöbeti bir başka liyakatli arkadaşına devretmek demektir.



3-Nöbet devrini gerçekleştiren Antalya il başkanımız Mustafa Aksoy, Balıkesir il başkanımız Orhan Dereli, Bilecik il başkanımız Mehmet Karuk, Çanakkale il başkanımız Hakan Pınar, Çorum il başkanımız Arslan Kaynar,Edirne il başkanımız Süleyman Ferhatoğlu,



4-Konya il başkanımız Murat Çiçek, Sinop il başkanımız Fahri Ulusoy,Karaman il başkanımız Oktay Yılmaz’a müteşekkiriz. il başkanlarımız; görevleri başında bulundukları sürede, Genel Merkezimizle takdire şayan bir uyum ve camiamıza yaraşır disiplin içinde hareket etmişlerdir.



5-Davamıza, partimize ve teşkilatımıza bugüne kadar verdikleri üstün hizmetlerden, ördükleri sağlam bağlardan ötürü, kutlu nöbeti devreden bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.



İl başkanlığı görevini bırakan arkadaşlarımız; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tasvip ve himayelerinde, seçkin birer vazife adamı olarak teşkilatımızın bünyesindeki çalışmalarını sürdüreceklerdir.