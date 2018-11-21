MHP Belek'te kampa giriyor

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumartesi günü Kepez ilçesinde partisinin Antalya il binasının açılışını da yapacak. Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi 23-25 Kasım'da Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına katılıyor. Bahçeli, burada 81 il başkanı ve MHP’li 130 belediye başkanıyla bir araya gelecek. 23 Kasım Cuma günü saat 19.00'da kente gelecek olan Bahçeli, Kepezüstü'nde aralarında MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de olacağı partililer ve belediye başkanları tarafından karşılanacak. MHP kampı, 24 Kasım Cumartesi saat 11.00'de Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli aynı gün saat 14.30'da ise Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı tamamlanan MHP Antalya İl binasının açılışını yapacak. Bahçeli, 25 Kasım Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak ve Antalya’dan ayrılacak.