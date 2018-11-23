MHP Belek'te kampa giriyor

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Kepez ilçesinde partisinin Antalya il binasının açılışını da yapacak. Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi 23-25 Kasım'da Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’na katılıyor. Bahçeli, burada 81 il başkanı ve MHP’li 130 belediye başkanıyla bir araya gelecek. Dün saat 19.00'da kente gelen Bahçeli, Kepezüstü'nde, aralarında MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de olduğu partililer ve belediye başkanları tarafından karşılandı. MHP kampı, bugün saat 11.00'de Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli saat 14.30'da ise Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı tamamlanan MHP Antalya İl binasının açılışını yapacak. Bahçeli, yarın saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak ve Antalya’dan ayrılacak.