MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevinden alındı

GEÇTİĞİMİZ günlerde MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadesini kullanmıştı. Pehlivan'ın bu sözleri kamuoyunda tepkiye yol açarken, MHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın yaptığı açıklamada, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alındığını duyurdu.

Pehlivan'ın görevden alındığını duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır." şeklinde konuştu.

"ASKER KARISI GİBİ AĞLIYOR"

İYİ Parti İncirliova Belediye Başkanı Kara'ya yönelik "Maşallah asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleri sebebiyle görevinden alınan Pehlivan, "Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMIŞTI

MHP'li başkanın kullandığı skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu ülkede kadın olmak harbi zor be! Asker eşi olsan bile laf yiyorsun. Burak Pehlivan, ya çıkıp özür dileyin ya da edebinizle istifa edin" diyerek çok sert tepki göstermişti.