MHP Antalya'da bir ilk

MHP Antalya milletvekili aday adayı Tolga Alıcı’nın baba ocağı olan Altınova’da yapılan aday adayı açıklamasına MHP Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, Hak ve Eşitlik Partisi Antalya İl Başkanı Nagihan Özdemir, MHP Antalya Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve Tolga Alıcı’nın ailesi, mahalle sakinleri ve partililer katıldı.

“BİZ SİZ, SİZ BİZ OLDUNUZ”

MHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Tolga Alıcı’nın basın açıklamasında konuşan MHP Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, bundan sonra alevi kardeşleriyle birlikte yola yürümeye devam edeceklerini söyledi İl Başkanı Ali Adnan Kaya, “Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yıllardır siz bizlerden, biz sizlerden ayrı tutulduk. Sebebi de bilinmeyen olaylardan dolayı. İnşallah bundan sonra bunlara gerek kalmayacak. Bunun bilincinde olan kardeşimizi tanımaktan dolayı onur duyuyorum. Aday adaylığı başlamadan önce birkaç kez kendisiyle bir araya geldik. Fikirlerimizi paylaştık. Bu anlamda oturup konuştuğumuz zaman bizim siz, sizin de biz olduğunuzu gördük. İnşallah bu aday adaylığı ülkemize, partimize hayırlı olur” dedi.

“TÜRKMEN TAHTACILARI DİYE DE BİLİNEN ALEVİLERDENİM”

Antalya’da MHP’den ilk defa alevi aday adayı olan MHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Tolga Alıcı, Kepez’e bağlı Altınova’da doğduğunu ve aslen Orta Asya Oğuz Boylarından geldiğini ifade etti. Aday adayı Alıcı, “Ülkemizin sahil bölgesine yerleşen Türkmen Tahtacıları diye de bilinen alevilerdenim. Antalya’da hiçbir parti bizleri temsil edecek, sorun ve sıkıntılarımızı mecliste dile getirecek temsilcimiz olmadı. Ben bu kutlu ve onurlu yola çıkarken, Türklüğümüzün en çok hissedildiği yaşandığı milliyetçi hareket partisi ile bu yola çıkmaktan onur duyuyorum. Türk toplumunun her geçen gün ayrıştığı, insanların sınıflandırıldığı, devletimizin tüm organlarının taraflaştırıldığı, ülkenin tüm mekanizmalarının bilinçli olarak ve belirli bir plan doğrultusunda atıllaştırıldığına şahit olmaktayım. Ciddi gelecek kaygısı yaşamaktayım. Bu doğrultu da 2015 genel seçimlerinde Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden bir var oluş sınavı vereceği kanısındayım” şeklinde konuştu.

“MHP’DEN ADAY ADAYI OLUNCA KİMSEDEN TEPKİ ALMADIM”

MHP’den aday olduğunda bir tepki alıp alınmadığıyla ilgili ise MHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Tolga Alıcı konuşmasını şöyle tamamladı: