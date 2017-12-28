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MHP Alanya'nın il olması için düğmeye bastı

MHP İlçe Teşkilatı, Başkan Yücel'in de desteğiyle Alanya'nın il olması için bugün imza kampanyası başlattı

MHP Alanya'nın il olması için düğmeye bastı

MHP İlçe Teşkilatı, Başkan Yücel'in de desteğiyle Alanya'nın il olması için bugün imza kampanyası başlattı

28 Aralık 2017 Perşembe 15:46
MHP Alanya'nın il olması için düğmeye bastı
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Alanya ziyaretinde sık sık vurguladığı “İl olmak Alanya’nın hakkıdır” açıklaması üzerine bugün bir imza kampanyası başlattı. MHP İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen imza kampanyası programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 22. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, meslek odası başkanları, oda başkan adayları ve çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mustafa Türkdoğan, “MHP olarak 100 bin imza hedefiyle Alanya’nın il olması için yola çıktık. Toplanan imzaları MHP Genel Merkezi'ne ve TBMM'ye göndereceğiz. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Alanya’yı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi. İmza kampanyasına tam destek veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Alanya, dünyanın en güzel şehri, tüm dünya milletlerinden insanların yaşadığı bir medeniyet şehri. Büyükşehir Yasası ile ilgili gelişmelerin olacağını biliyoruz. O nedenle Alanya arzu ettiği il olmayı çoktan hak etmiştir. Bu şehir artık kabuğuna sığmıyor. Biz de bu vesileyle sesimizi daha yüksek çıkarabilmek için bu kampanyayı başlattık. Alanya 47 ilden ekonomik olarak daha büyük. Bu kampanyaya herkesin destek vereceğine inanıyorum. Çıkılan bu yolda inşallah hedefimize ulaşacağız” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından başlatılan imza kampanyasında ilk imzalar alındı. İlk imzayı atan isimlerden biri de Başkan Yücel olurken, parti binası dışında açılan stantta yüzlerce vatandaş imza vermek için kuyruğa girdi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 16:08
Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe TeşkilatıMHPDevlet BahçeliAlanya
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