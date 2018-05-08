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MHP Alanya'da sahada Cumhur İttifakı'nı anlattı

MHP İlçe Teşkilatı, 24 Haziran seçimleri öncesi sahaya inerek esnafa ve vatandaşa Cumhur İttifakı'nı anlattı

MHP Alanya'da sahada Cumhur İttifakı'nı anlattı

MHP İlçe Teşkilatı, 24 Haziran seçimleri öncesi sahaya inerek esnafa ve vatandaşa Cumhur İttifakı'nı anlattı

08 Mayıs 2018 Salı 23:25
MHP Alanya'da sahada Cumhur İttifakı'nı anlattı
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, milletvekili aday adayları ve ilçe yönetimi ile yaklaşan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi esnaf ziyaretlerini sıklaştırdı. 25 Metrelik Yol üzeri ve Yayla Yolu'nda esnaf ziyareti yapan Türkdoğan, "Esnaf ve vatandaşa Cumhur İttifakı'nın önemini ve ülkenin beka sorununu anlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milli duruşu hakkında bilgiler veren Türkdoğan, tüm Alanya'yı Cumhur İttifakı'na destek olmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhur IttifakıMHP İlçe Teşkilatı
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