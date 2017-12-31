MHP Alanya Başkanı Türkdoğan'dan yeni yıl mesajı

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bir mesajı yayınlayarak vatandaşların yeni yılını kutladı. Yazılı bir mesaj yayınlayan Türkdoğan, şu ifadelere yer verdi: "2017 yılını acısıyla tatlısıyla bitirdik. Yeni bir yıla girmenin mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Yeni yılda ve daha nice yıllarda büyük Türk milletinin gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, yine Türk-İslam ülküsü için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni ümitler ve yeni beklentilerle girilen yeni yılda öncelikli temennim, ülkemiz ve tüm dünyada huzurun, sevginin ve hoşgörünün egemen olmasıdır. Alanya’mızın il olduğu, turizm sezonun bereketli geçtiği, kavgaların uzlaşmayla sonuçlandığı, üzerimizde hesap yapanların hüsrana uğradığı, mutluluk, bereket ve sevinç dalgasının her vatandaşımızın hanesine yerleştiği bir yıl olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. 2018 yılının Türk-İslam alemine bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.”