Mevlüt Çavuşoğlu ve Ömer Çelik Brüksel'e gidiyor

Haber: Alper KUTAY
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, yarın Brüksel'de yapılacak Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'i ziyaret edecekler. Toplantıya AB tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi / AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn da katılacak. Toplantıda Türkiye ve AB'nin ortak gündemindeki tüm konular detaylı biçimde ele alınacak.
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