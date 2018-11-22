Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

ÇAVUŞOĞLU'NUN konuşmasından satır başları şu şekilde: Bugün de Türkiye AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kere daha vurguladık. Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklama önemlidir. AB'nin özellikle kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini öneriyoruz. Diğer taraftan 18 Mart mutabakatının tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB'nin 18 Mart Mutabakatı'nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor. bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır.

Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu. Yüksek Düzeyli Siyasi Toplantıları'n yanında AB ile diğer alanlarda da ilişkimiz var. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte de sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa'da parlamento seçimleri var, Brexit devam ediyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele özellikle hem bizim hem de AB için önemlidir. Ülkemiz ve AB ülkeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. Her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olmamız iki tarafın yararınadır. AB'den somut destek beklemek en doğal hakkımızdır. En son PKK ile ilgili alınan karar önemlidir. AB ile terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Gümrük birliğinin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Son zamanlarda AB tarafında İPA kesinti gördük. Bu kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz ama Avrupa Birliği imajını olumsuz etkiler.

Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6'ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir önce vize serbestisine de geçmiş olacağız.

Balkanlar, Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi konuları ele alacağız.

FEDERİCA MOGHERİNİ'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Bugünkü toplantıyı çok verimli bir toplantı olarak değerlendirmek istiyorum. Düşüncelerimizi, vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi görüşme imkanımız oldu. Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusundaki memorandum konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Bunun uygulanması oldukça önemlidir. Türkiye'nin bu konudaki öneminin altını çizmek istiyoruz.

AB Türkiye'ye göç krizinde destek vermeye devam edecektir. Bizim ortaklığımız ve iş birliğimiz oldukça önemli. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu barış süreci ve körfez bölgesi açısından da önemlidir. Türk hükümeti ile bir bilgi grubumuz var. AB Türkiye'yi güçlü görmek istiyor. Birlikte çalıştığımız konumda Türkiye'nin refah içinde demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.

Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ortak çalışmalarımızda yoğun bir gündem var. Yüksek düzeyde toplantılar takvimi var. Bütün bölgesel dış politika konusunda beraber çalışmak istiyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilgili kişiler hesap verebilmelidir. İdam cezasına karşıyız. Kendi değerlerimiz ve kendi uygulamalarımız konusunda tam bir soruşturmanın yapılması gerekiyor.Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile beraber çalışıyoruz. Bu da ele alacağımız önemli konulardan bir tanesi.

JOHANNES HAHN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Birlikte teknik düzeyde ve siyasi düzeyde pek çok alanda çalışmalarımızı yapıcı şekilde gerçekleştirmeye devam etti. Biz sadece konuşu değil yakın komşularız. Ortak çıkarlarımız söz konusu. Aramızda güçlü bir siyasi diyalog var ve aynı zamanda bu ilişkileri ortak çıkarları geliştirmek amacıyla çalışacağız.

Vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi alanlarında birlikte çalıştığımızda çok başarılı oluyoruz. Vize konusunda yeşil ışık yakmayan AB ülkelerini ikna etmeye çalışıyoruz. Bu müzakerelerin başlamasını bir fırsat olarak görüyorum.

Göçle ilgili Türkiye'deki çalışmaların iki taraf için de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Mülteci zorlukları için hem Türkiye hem de AB'nin yaptığı çalışmalar önemli. Türkiye'nin mülteciler konusunda gösterdiği çaba önemli. Bu çalışmaların farkındayız.

Bu başarılı iş birliğimizi işe yaraması konusunda vize serbestisi konusunda baktığımız zaman belli kriterler var üzerinde çalışılması gereken ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye açısından iyi bir ivme kazanması vardır. İş birliğimize bakıldığında sadece göçle bitmiyor aynı zamanda enerji ve ekonomi konusunda çalışmak istiyoruz. 18 Aralık'ta görüşeceğiz. Türkiye AB'nin altıncı büyük ticari ortağıdır. Ekonomik durum içindeki güven duygumuzu devam ettirmemiz gerekmektedir.