Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'ya seslendi

Haber: Alper KUTAY

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşme sırasında Suriye sorunu ve Ulusal Diyalog Kongresi'nin masaya yatırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Taraflar Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yapılan hazırlıkları ele alarak BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralı kararnamesi çerçevesinde Suriye'de kalıcı siyasi süreci sağlamak üzere kongrenin etkililiğinin artırılması yönünde alınabilecek tedbirleri görüştü" denildi. Öte yandan, İtayan "Eastwest" dergisine verdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasında, AB ile ilişkisi ve müzakere sürecine stratejik önem verdiğini ifade ederek, tam üyelik sürecini tamamlamak konusunda halen kararlı olduklarını ve bu çerçevede AB'den söz konusu çabaları karşılıksız bırakmamasını umduklarını belirtti. İlişkilerde karşılıklı güven eksikliği olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı zorlukların derecesinin AB tarafından tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye yönelik eleştirilerinde, özellikle de konu terörizmle mücadeleye geldiğinde, çifte standart olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.