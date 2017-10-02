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Mevlüt Çavuşoğlu: Barzani referandumu acilen dondurmalı

Mesaisine Ankara'da devam eden Bakan Çavuşoğlu, "Barzani referandumu acilen dondurmalı. Çünkü gücü zayıfladı, artık eskisi kadar güçlü değil" dedi

Mevlüt Çavuşoğlu: Barzani referandumu acilen dondurmalı

Mesaisine Ankara'da devam eden Bakan Çavuşoğlu, "Barzani referandumu acilen dondurmalı. Çünkü gücü zayıfladı, artık eskisi kadar güçlü değil" dedi

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:34
Mevlüt Çavuşoğlu: Barzani referandumu acilen dondurmalı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mesaiye ziyaretleri kabul ederek başladı. Sabah saatlerinde ilk olarak Türkiye'deki görev süresini tamamlayan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ı kabul eden Bakan Çavuşoğlu, hizmetleri için büyükelçiye teşekkür etti. Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Eğer durdurmazlarsa daha atacağımız adımlar olur. Biz hâlâ bekliyoruz ki, iptal etsinler. Esasen başından herkes söylediği zaman 'Erteliyorum' dese masada çok güçlü olacaktı, herkes onun destekçisi olacaktı" dedi. Kuzey  Irak'a yaptırım ihtimali üzerine bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Referandum yaparak masada güçlü olacağını sandı, çok ciddi bir hesap hatası yaptı. Şimdi şu anda masada referandum öncesi kadar güçlü değil" diye konuştu.
'DESTEK ÇAĞRIMIZA YANIT VERMEDİ'
Bakan Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Ama yine de Anayasa'da hakların hepsi verilmesi lazım. 'Aracı, garantör olalım' dedik. 'Siz ülkelerin isimlerini söyleyin, bunlarla beraber olalım' dedik. Referandum olduğu zaman başına gelebilecek şeyleri de söyledik. Yine 'En az zarar bizden gelir' dedik. 'İçeride ve dışarıda sizi mahvedecekler' dedik. ' PKK'yı üzerinize salacaklar' dedik. Siyasi partilerin çoğunluğu karşı, son güne kadar Talabani'nin partisi de karşı. Biri hariç İslami Cephe partilerinin tamamı karşı. Sandığa giderken artık dönse siyaseten zor durumda kalacak. Vatandaşın çoğu karşı. Barzani'nin referandumu dondurma ihtimali var, olmalı da."

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