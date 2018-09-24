Meryem Aydoğan ‘Danışman’ oldu

19 YILDIR Alanya’da Sulama Birliği Müdürlüğü’nün yanı sıra geçtiğimiz iki Genel Seçim’de önce Milliyetçi Hareket Partisi’nden, ardından İyi Parti’den Antalya Milletvekili Adayı olan Meryem Aydoğan, İyi Parti Antalya 1. sıra Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Feridun Bahşi’nin danışmanı olarak TBMM’de göreve başladı. Yeni görevini sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyuran Aydoğan, “Tüm gönül dostlarıma TBMM'den selamlar. 19 yıldır sürdürdüğüm Alanya Sulama Birliği Müdürlüğü görevimden ayrılıp TBMM'de Sayın Feridun Bahşi'nin danışmanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Antalya'mızın daha iyi olması için söz verdiğimiz gibi çalışmaya TBMM'den devam edeceğim. Daha yeni başlıyoruz” dedi.